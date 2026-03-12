Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπλόκο της ΕΛΑΣ σε αγρότες που προσπάθησαν να μπουν στο χώρο της Agrotica - Βίντεο, φωτογραφίες

Δηλώνουν «αποφασισμένοι» να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης δεν έχουν εφαρμοστεί 

Αγρότες

Αγρότες που πραγματοποιούν κινητοποιήσεις προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο όπου πραγματοποιείται η 31η Agrotica, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη νότια πύλη της έκθεσης, όπου είχαν συγκεντρωθεί παραγωγοί μετά από μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ένταση κορυφώθηκε την ώρα που αναμενόταν η άφιξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας για την τελετή των εγκαινίων.

Οι διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να παρακάμψουν τον αστυνομικό κλοιό προκειμένου να πλησιάσουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο απέτρεψαν την είσοδό τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν στιγμές έντασης, σπρωξίματα και λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Αγρότες

Οι αγρότες δηλώνουν «αποφασισμένοι» να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης που είχαν ανακοινωθεί δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη.

Αγρότες

Αγρότες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες κινητοποιήσεις Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark