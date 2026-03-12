Αγρότες που πραγματοποιούν κινητοποιήσεις προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο όπου πραγματοποιείται η 31η Agrotica, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη νότια πύλη της έκθεσης, όπου είχαν συγκεντρωθεί παραγωγοί μετά από μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ένταση κορυφώθηκε την ώρα που αναμενόταν η άφιξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας για την τελετή των εγκαινίων.

Οι διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να παρακάμψουν τον αστυνομικό κλοιό προκειμένου να πλησιάσουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο απέτρεψαν την είσοδό τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν στιγμές έντασης, σπρωξίματα και λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Οι αγρότες δηλώνουν «αποφασισμένοι» να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης που είχαν ανακοινωθεί δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη.

Πηγή: skai.gr

