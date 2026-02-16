Σπάτα: Άνδρας πυροβόλησε στον αέρα και «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι του

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην περιοχή του Ημερου Πεύκου στα Σπάτα, καθώς άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα και εν συνεχεία «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ο άνδρας αυτός είναι ο Χρήστος Μαυρίκης, που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση υποκλοπών.
Το περιστατικό ξεκίνησε στις 7 περίπου το απόγευμα, όταν ο Μαυρίκης πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα πριν εισέλθει στο σπίτι του.
Στο σημείο, όπου βρίσκεται ειδικός διαπραγματευτής και παράλληλα έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.
Τον περασμένο Μάιο, ο 75χρονος είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» για υπόθεση δωροδοκίας δικαστή.
