Στη σύλληψη ενός 30χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό τον Αερολιμένας «Μακεδονία».

Σύμφωνα με τις αρχές και όπως αναφέρει το thestival, ο 30χρονος, κατά τη διάρκεια πτήσης από πόλη της Ευρώπης προς τη Θεσσαλονίκη, σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να περιφέρεται στον διάδρομο του αεροσκάφους, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα - Χτύπησε και αστυνομικό

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρενοχλούσε επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές που του δόθηκαν τόσο από το πλήρωμα καμπίνας όσο και από τον πιλότο, προκαλώντας αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, ωστόσο η επιθετική του συμπεριφορά συνεχίστηκε.

Όπως έγινε γνωστό, ο 30χρονος προπηλάκισε αστυνομικούς, τους εξύβρισε και τους απείλησε, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλήρως το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

