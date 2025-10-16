Λογαριασμός
Συνελήφθη 54χρονος «πολυάσχολος» διαρρήκτης καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε 5 χρόνια είχε κάνει 21 διαρρήξεις με λεία 18.000 ευρώ και και αντικείμενα αξίας 1.700 ευρώ - Συνελήφθη το πρωί στου Χαριλάου

διαρρηξη ληστεία

Για 21 διαρρήξεις κατηγορείται 54χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις ανακριτικές αρχές της πόλης.

Όπως έγινε γνωστό, κατά την τελευταία 5ετία, και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτος, κατηγορείται οτι διέπραξε τη μία διάρρηξη μετά την άλλη, φτάνοντας συνολικά τις 21.

Ο ίδιος φαίνεται πως είχε… αδυναμία σε καταστήματα, με τη συνολική του λεία να ανέρχεται σε 18.000 ευρώ, αλλά και αντικείμενα αξίας 1.700 ευρώ.

