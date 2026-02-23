Το μεσημέρι της Δευτέρας κατέπλευσε στον κόλπο της Σούδας, στα Χανιά το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Gerald R. Ford». Η παρουσία του στη βάση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, γίνεται με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις, το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις στον Στενό του Χορμούζ, και οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανές συνέπειες στην ασφάλεια, την οικονομία και τη σταθερότητα της περιοχής.

Το “Fοrd”, διαθέτει αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καταρρίψουν και να εντοπίσουν τους βαλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα drones που πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αεροπορικής δύναμης και ναυτικής αρμάδας των ΗΠΑ στην περιοχή από το 2003 και τον πόλεμο στο Ιράκ.

Το USS Gerald R. Ford (CVN 78) είναι το νεότερο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ καθώς εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2017. Είναι ικανό να λειτουργήσει για σχεδόν 20 έτη δίχως καύσιμο ενώ οι προμήθειες για το πλήρωμα είναι μεγάλες.

4500 άτομα υπηρετούν στο USS Gerald R. Ford (CVN 78) το οποίο έχει μήκος 333 μέτρα και πλάτος 78 ενώ μπορεί να πλεύσει με 30 κόμβους. Η δύναμη κρούσης που μεταφέρει χωρίζεται σε έξι Μοίρες αεροσκαφών όπου το σύνολό τους φτάνει τα 75.

-F-35C, ο ναυτικός τύπος του stealth αεροσκάφους με τα ενισχυμένα σκέλη που αντέχουν τους κραδασμούς καταστρώματος.

-F/A-18E/F Super Hornets, το αξιόπιστο αεροπορικό «εργαλείο» των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν για κρούση.

-E-2D Advanced Hawkeye τα ιπτάμενα «μάτια» του στόλου.

-EA-18G Growlers για ηλεκτρονικό πόλεμο και καταστολή της εχθρικής αεράμυνας.

Εκτός πάντως από την εξυπηρέτηση του αεροπλανοφόρου και των μονάδων συνοδείας ασφαλείας, το τελευταίο διάστημα η αεροπορική βάση της Σούδας υποδέχεται και αποχαιρετά πλήθος αμερικανικών αεροσκαφών, από μαχητικά ως ιπτάμενα τάνκερ και ιπτάμενα ραντάρ που συγκεντρώνονται σε βάσεις της Μ. Ανατολής.

