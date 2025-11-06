Μεταναστευτικό: Νέες «αφίξεις» το πρωί στην Ιεράπετρα

Μετά τις μαζικές αφίξεις μεταναστών πριν μία ημέρα στη Γαύδο, νέα άφιξη μεταναστών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για 58 άτομα που αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα στην παραλία Λιμνάκι, στην περιοχή Στόμιο Ιεράπετρας.

Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ αυτή την ώρα προωθείται η διαδικασία καταγραφής τους. Αμέσως μετά θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Εχθές, το Λιμενικό προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 80 αλλοδαπών επιβαινόντων σε υπερφορτωμένη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

