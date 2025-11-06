Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δυο ρεύματα της Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και στην Αγίων Αναργύρων.

Καθυστερήσεις υπάρχουν, ακόμα, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της Κηφισού, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην παραλιακή.

Πηγή: skai.gr

