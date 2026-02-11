Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Κύπριος, καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 22χρονο Κύπριο, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης τού Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Σύλληψη

Καταζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό και παράνομα έσοδα, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 22χρονο Κύπριο, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης τού Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Ο 22χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Κύπρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

