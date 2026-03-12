Λογαριασμός
Συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας με τη Βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο Πολεμικών Αεροποριών

Βουλγαρία

Συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας με τη Βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία, πραγματοποιήθηκε , σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εντός του FIR Σόφιας, με τη συμμετοχή δύο αεροσκαφών F-16 Block 30 της 330 Μοίρας από την 111 Πτέρυγα Μάχης, καθώς και δύο αεροσκαφών MiG-29 της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κατά τη διάρκειά της εκτελέστηκαν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο Πολεμικών Αεροποριών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

