Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ένα πρωτοφανές συμβάν ήρθε στο φως στα Ψαχνά Ευβοίας, όταν κατά την εκταφή ενός 46χρονου άνδρα, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το 2020 εξαιτίας του καρκίνου, εντοπίστηκε ένα χειρουργικό ψαλίδι ανάμεσα στα οστά του. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ένα σοβαρό ιατρικό λάθος που παρέμεινε κρυφό μέχρι σήμερα, με τις Αρχές να ξεκινούν πλέον επίσημη έρευνα για την απόδοση ευθυνών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το εργαλείο ξεχάστηκε στο σώμα του θανόντος.

Η διαδικασία της εκταφής πραγματοποιήθηκε έξι χρόνια μετά την ταφή του άτυχου άνδρα, αποκαλύπτοντας μια μακάβρια εικόνα που προκαλεί ερωτηματικά για τις ιατρικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν. Το μεταλλικό χειρουργικό εργαλείο βρέθηκε σε σημείο που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ότι παρέμεινε εντός του οργανισμού μετά από κάποια από τις επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο 46χρονος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς η δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει το πλήρες ιατρικό ιστορικό του θανόντος. Οι αρμόδιοι θα αναζητήσουν τα αρχεία από τις κλινικές και τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύτηκε ο άνδρας πριν από το 2020, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η χειρουργική ομάδα που είχε την ευθύνη της τελευταίας του επέμβασης.



Πηγή: skai.gr

