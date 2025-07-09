Λήξη συναγερμού στο Γαλάτσι: Παραδόθηκε ο άνδρας που ήταν ταμπουρωμένος και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Του Μάκη Συνοδινού

Λήξη συναγερμού στο Γαλάτσι καθώς ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, στην οδό Κυπαρισσίας, και απειλούσε να αυτοκτονήσει, παραδόθηκε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος τηλεφώνησε το πρωί της Τετάρτης στον αξιωματικό υπηρεσίας του τοπικού ΑΤ και υποστήριξε πως θέλει να αυτοκτονήσει.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο άνδρας δεν είχε στην κατοχή του όπλο.

Ο άνδρας μεταφέρεται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

