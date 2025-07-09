Μπορεί μια κλήση στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας που έκοψε η δημοτική αστυνομία στο μέρος που κάνατε διακοπές πριν από 10 χρόνια να μπλοκάρει την έκδοση της φορολογικής σας ενημερότητας; Όπως αποδεικνύεται από τις προσφυγές πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, αν και με βάση τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών δεν θα έπρεπε.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου προς τους δήμους πριν από έναν χρόνο, η ταμειακή βεβαίωση των προστίμων από τους δήμους, και άρα και η ειδοποίηση του πολίτη, θα πρέπει να γίνεται εντός τριετίας και όχι όποτε βρουν άκρη οι υπηρεσίες του κάθε δήμου. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι εφόσον ο πολίτης έχει ενημερωθεί πριν περάσουν 3 έτη, δεν παραγράφεται η οφειλή ακόμη και μετά την τριετία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται γιατί οι βάσεις δεδομένων του Δημοσίου σε σχέση με το τι χρωστούν οι πολίτες, δεν είναι ενοποιημένες. Έτσι, μια κλήση που εκδόθηκε σε έναν δήμο δεν περνάει αμέσως στις οφειλές του πολίτη στην ΑΑΔΕ, οπότε πιθανότατα δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει κάποια οφειλή. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δηλώσει ότι η ενοποίηση των αρχείων βρίσκεται υπό εξέλιξη, αλλά προφανώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με πόρισμα που είχε εκδώσει το μακρινό 2012, είχε αποτυπώσει τις θέσεις του σε σχέση με τη βεβαίωση των οφειλών από παραβάσεις του ΚΟΚ.

Η πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και η ταμειακή βεβαίωση των προστίμων πρέπει να διενεργείται αυστηρά εντός τριετίας, η οποία ξεκινά από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε η κλήση.

