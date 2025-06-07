Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η έξοδος των εκδρομέων του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος από την Αττική προς την περιφέρεια καθώς ομαλοποιήθηκε η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα με χαμηλές ταχύτητες κινούνταν τα οχήματα από την Ελευσίνα έως τα Μέγαρα ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί έως τον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 2 το μεσημέρι σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 156.198 αυτοκίνητα (91.200 από την Αθηνών- Κορίνθου και 64.998 από την Αθηνών - Λαμίας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

