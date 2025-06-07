Kρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Θανάσιμο τραυματισμό υπέστη ηλικιωμένος άνδρας σε χωριό του Δήμου Πεδιάδος στο Ηράκλειο όταν και ανετράπη το τρακτέρ με το οποίο εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Αργά το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι αρχές για το συμβάν στο χωριό Αμουργέλλες του δήμου Μινώα Πεδιάδος και ότι το τρακτέρ έχει καταπλακώσει τον άνδρα ηλικίας 75 ετών.

'Αμεσα στο χώρο έφτασαν διασώστες της ΕΜΑΚ και απεγκλώβισαν τον άνδρα, ο οποίος όμως είχε χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό του ΕΚΑΒ, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ ιδιωτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.