Κατάσχεση 185 κιλών κάνναβης στο «Ελ. Βενιζέλος»

Μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης των τελευταίων ετών εντόπισαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών στο τελωνείο του αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 296 πλαστικές συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 185 κιλών και 300 γραμμαρίων, προερχόμενες από το εξωτερικό.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην άμεση αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μέσα σε χαρτοκιβώτια, πάνω σε παλέτες, που είχαν δηλωθεί ως μεταφορά πλαστικών πατακίων, σε μια προσπάθεια απόκρυψης του πραγματικού φορτίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, η αξία της κατασχεθείσας κάνναβης θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Το προανακριτικό υλικό έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ενέργειες.



