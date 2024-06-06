Σαν σήμερα: 6 Ιουνίου 1984 - «Γεννήθηκε» το TETRIS, αγαπημένο παιχνίδι μικρών και μεγάλων

1850 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΖΙΝ

Ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.

1933 ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο.

1944 D-DAY

Οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση, που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1984 TETRIS

O Ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Πάζιτνοφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι - παζλ «Tetris». Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθημα «τέτρα-» και τη λέξη «τένις».

