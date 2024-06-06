Σαν σήμερα: 6 Ιουνίου 1984 - «Γεννήθηκε» το TETRIS, αγαπημένο παιχνίδι μικρών και μεγάλων

-
1850 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΖΙΝ
Ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.
-
1933 ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο.
-
1944 D-DAY
Οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση, που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
-
1984 TETRIS
O Ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Πάζιτνοφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι - παζλ «Tetris». Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθημα «τέτρα-» και τη λέξη «τένις».
