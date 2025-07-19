Σύμη: «Εισιτήριο» σε χιλιάδες ημερήσιους επισκέπτες ζητάει ο Δήμος

Στο πρότυπο δημοφιλών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών που λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τις τουριστικές ροές, ο Δήμος Σύμης ζητάει, σύμφωνα με την Καθημερινή, άδεια από τα συναρμόδια υπουργεία, για την επιβολή τέλους 3 ευρώ ανά άτομο στους επισκέπτες της μιας ημέρας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του νησιού Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, το νέο σταθερό έσοδο θα ενισχύσει την τοπική αυτονομία, και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του τουρισμού. «Όποιος επιβαρύνει, συνεισφέρει» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η Σύμη υποδέχεται καθημερινά από 1.000 έως και 5.000 ημερήσιους επισκέπτες από γειτονικά νησιά και την Τουρκία, επιβαρύνοντας τις υποδομές και τους μόνιμους κατοίκους.



Εξάλλου, από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ το τέλος αποβίβασης τουριστών από κρουαζιερόπλοια.

Την περίοδο 1η Ιουνίου -30 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 20 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και για τους λοιπούς λιμένες σε 5 ευρώ.

Από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου μειώνεται σε 12 ευρώ για Μύκονο, Σαντορίνη και 3 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια.



Πηγή: skai.gr

