Υψηλός είναι σήμερα, Σάββατο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 24 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Πολιτική Προστασία.
Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3), βρίσκονται: η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αιτωλοακαρνανία, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, η Καβάλα, η Θάσος, αλλά και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σερρών, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Αρκαδίας, των νησιών Ιονίου και της Ρόδου.
Δείτε τον χάρτη:
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Σάββατο 19/07— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2025
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε:
📍#Αττική #Βοιωτία #Εύβοια #Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα #Θεσπρωτία
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Μεσσηνία #Λακωνία
📍#Θεσσαλονίκη #Χαλκιδική #Άγιον_Όρος #Καβάλα #Θάσο
📍περιοχές #Φωκίδα #Φθιώτιδα #Μαγνησία… pic.twitter.com/cCgDUbaxBH
