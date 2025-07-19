Υψηλός είναι σήμερα, Σάββατο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 24 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Πολιτική Προστασία.

Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3), βρίσκονται: η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αιτωλοακαρνανία, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, η Καβάλα, η Θάσος, αλλά και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σερρών, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Αρκαδίας, των νησιών Ιονίου και της Ρόδου.

Δείτε τον χάρτη:

