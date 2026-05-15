Ηλιούπολη: Το συγκινητικό γκράφιτι φίλων και συμμαθητών για τις 17χρονες

Ένα συγκινητικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη των 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη 12 Μαΐου στην Ηλιούπολη, πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικίας, δημιούργησαν οι συμμαθητές και οι φίλοι της.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που απεικονίζει ένα κορίτσι που στέκεται ανάμεσα σε λουλούδια κρατώντας ένα μπαλόνι ενώ γύρω του πετούν πεταλούδες.

Στο πάνω μέρος του έργου αναγράφεται το μήνυμα: «Στο μυαλό και στην καρδιά μας».

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί επίσης λουλούδια και μικρά αφιερώματα από τα παιδιά, οι οποίοι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.