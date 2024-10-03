Διπλασιάζεται το επίδομα αναδοχής για παιδιά με αναπηρία και ανέρχεται στα 750 ευρώ, από 375 τον μήνα που ήταν έως σήμερα

Επίσης, σύμφωνα με Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας - στο πλαίσιο της συντεταγμένης και στοχευμένης πολιτικής αποϊδρυματοποίησης - αυξάνεται σημαντικά και το μηνιαίο επίδομα των αναδόχων γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης

Το επίδομα τυπικής ανάπτυξης αυξάνεται στα 525 ευρώ, από 325 που είναι σήμερα.

Οι ανάδοχοι γονείς παιδιών με αναπηρία εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα αναδοχής και μετά την ενηλικίωσή τους.

Το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται σε άτομα τυπικής ανάπτυξης και μετά την ενηλικίωσή τους εφόσον σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται μετά το πέρας των σπουδών τους και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. οι αναδοχές σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση και μάλιστα μεταξύ 2022 και 2023 η αύξηση ανήλθε στο 80%. Σε απόλυτους αριθμούς το 2022 υπήρξαν 54 αναδοχές ενώ το 2023 94.

Αυτή τη στιγμή σε ανάδοχες οικογένειες έχουν ενταχθεί διαβιούν 639 παιδιά και 103 ενήλικες εκ των οποίων οι 57 είναι άτομα με αναπηρίες.

Η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Τα ιδρύματα και οι θάλαμοι των νοσοκομείων δεν είναι μέρη να ζουν και να μεγαλώνουν παιδιά. Είναι λύσεις ανάγκης και έτσι τις αντιμετωπίζουμε ως κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε από την πρώτη στιγμή σε απόλυτη προτεραιότητα τη «μάχη» για την αποϊδρυματοποίηση.Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο ώστε να βγάλουμε με ασφάλεια και εγγυήσεις τα παιδιά από τα ιδρύματα. Προσφέροντας οικογένειες και εστίες, που θα τα οδηγήσουν με τη μέγιστη φροντίδα και μέριμνα στην ενήλικη ζωή τους. Αυξάνοντας σημαντικά τα επιδόματα αναδοχής αναγνωρίζουμε και δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό στην αποστολή που έχουν αναλάβει εκατοντάδες ανάδοχοι γονείς. Με χαρά βλέπουμε τις κοινές προσπάθειες να αποδίδουν. Θα συνεχίσουμε με κάθε μέσο να δίνουμε ελπίδα και προοπτική σε κάθε ένα παιδί που σήμερα βρίσκεται σε κάποιο ίδρυμα να πιστέψει ότι σύντομα θα βρεθεί εκεί που αξίζει».

Από την αύξηση του επιδόματος αναδοχής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.622.100 ευρώ, η οποία καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συνολική δαπάνη των επιδομάτων αναδοχής εκτιμάται στα 5.000.000 ευρώ ετησίως και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.