Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, 2 αλλοδαποί, μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι προσπάθησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, καθώς και μέσω εξακριβώσεων, διασταυρώσεως, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας «προφίλ» ατόμων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι προερχόμενοι αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκαν στο χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου όπου κατελήφθησαν να κατέχουν εντός των αποσκευών τους 84 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) συνολικού βάρους 44 κιλών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) συνολικού βάρους 44 κιλών,

· το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ,

· 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 2 βαλίτσες.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.