Δημογλίδου: Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στον εντοπισμό των 13 Τούρκων με τα όπλα στον Έβρο

Από τις έξι το πρωί έχουν προσαχθεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι 13 Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή Τυχερού Σουφλίου, να μεταφέρουν 147 πιστόλια τα οποία είχαν σε σάκους, λίγα λεπτά μετά το πέρασμά τους από τον ποταμό Έβρο, προερχόμενοι από την Τουρκία.

Το πώς έφτασε η Αστυνομία στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews. «Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή. Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν.Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς».

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μάς δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό».

«Το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων ετοιμαζόταν να λάβει κι άλλο μεγάλο ποσό»

Για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων και τον παράνομο ΦΠΑ, η Κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «το κύκλωμα που είχε καταφέρει να λάβει περισσότερα από 4 εκατομμύρια μέσα από αυτή τη διαδικασία, ετοιμαζόταν να λάβει ακόμα ένα μεγάλο ποσό 3.500.000 ευρώ, ενώ φαίνεται ότι επειδή ακριβώς αντιλήφθηκαν ότι θα πραγματοποιηθεί οικονομικός έλεγχος από αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ακύρωσαν τιμολόγια ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί. Εδώ πρέπει να ξεκινήσει ένας καινούργιος κύκλος ερευνών, καθώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν ερευνηθεί μόνο από το διάστημα 2023 έως και την πραγματοποίηση της επιχείρησης. Δεν γνωρίζουμε αν δραστηριοποιούνταν νωρίτερα και ποιο μπορεί να είναι το κέρδος τους στο παρελθόν και αν λειτουργούσαν με την ίδια σύσταση ή συμμετείχαν και άλλα μέλη».

