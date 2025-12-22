Κρήτη: 8 συλλήψεις σε καφετέριες της Σητείας για τηλεοπτική πειρατεία - Πρόστιμα έως 3.000 ευρώ

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί από την ΕΛΑΣ σε καφετέριες στη Σητεία της Κρήτης για τηλεοπτική πειρατεία. Σε βάρος τους σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή βαριών διοικητικών προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.

Η "καταδίωξη" των "πειρατών" σε όλη την Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της ΕΛΑΣ, καθώς την περασμένη εβδομάδα προηγήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αιτωλικό και Θεσσαλονίκη.

Στη Σητεία, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των καφέ αναπαρήγαγαν συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω παράνομων συνδέσεων, εκθέτοντας δημόσια αγώνες και προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια. Οι Αρχές φέρεται να εξετάζουν αν θα καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες των εν λόγω καταστημάτων, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί κατά τη διάρκεια των παράνομων προβολών. Οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ βασίστηκαν σε στενευμένες πληροφορίες και καταγγελίες.

Παράλληλα, με τις συλλήψεις των τελικών χρηστών, ξεκίνησε η έρευνα των Αρχών για τους μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλο το νησί της Κρήτης. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο, σύμφωνα με μελέτες, αποφέρει παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από την παράνομη αναμετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου. Ανήσυχοι φαίνεται να είναι οι καταστηματάρχες της εστίασης στο νησί φοβούμενοι το ενδεχόμενο να βρεθούν και αυτοί στα ψηφιακά πελατολόγια των "πειρατικών κυκλωμάτων".

Βασίλης Κουφόπουλος

Πηγή: skai.gr

