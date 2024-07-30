Ποτίστρες για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς τοποθετήθηκαν στη Νέα Παραλία, από το ύψος του Λευκού Πύργου μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο των δράσεων φροντίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα ζώα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες η τοποθέτηση 45, συνολικά, ποτιστρών, τις οποίες προσέφερε ιδιωτική εταιρεία.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισήμανε την ανάγκη ανακούφισης των αδέσποτων ζώων από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και γνωστοποίησε ότι το επόμενο βήμα του δήμου είναι η δημιουργία, τους επόμενους μήνες, ενός οργανωμένου δημοτικού Κτηνιατρείου, που θα στελεχωθεί επαρκώς και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο εντεταλμένος σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα αδέσποτων ζώων, Σπύρος Τζελέπης, ανέφερε ότι οι δράσεις του δήμου θα συνεχιστούν, εντασσόμενες σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό και σε συνεργασία με τους ενεργούς εθελοντές της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

