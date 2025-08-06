Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, η οδηγός του οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να καταλήξει σε αυλή κατοικίας και να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσε όχημα του κλιμακίου Περαχώρας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν βαριά τραυματισμένες με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια, δυστυχώς, κατέληξαν. Μια ακόμη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα τραυματίστηκε.
- «Είχε άγνοια για τα ναρκωτικά - Ενοχλούσε γιατί είχε κοινωνικό λόγο» λέει ο δικηγόρος του πρώην αστυνομικού - influencer στον ΣΚΑΪ
- Κολλημένο παραμένει το πλοίο που έπεσε στην ξέρα στα Στύρα - Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος
- Στον ανακριτή η Αλγερινή για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της - «Είναι διατεθειμένη να διαφωτίσει τις Αρχές» λέει η δικηγόρος της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.