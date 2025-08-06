Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, η οδηγός του οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να καταλήξει σε αυλή κατοικίας και να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσε όχημα του κλιμακίου Περαχώρας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν βαριά τραυματισμένες με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια, δυστυχώς, κατέληξαν. Μια ακόμη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα τραυματίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.