Συνελήφθη από αστυνομικούς του σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ μεσημβρινές ώρες χθες μέσα σε συρμό του προαστιακού σιδηρόδρομου, 46χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για άτομο που επιβαίνει σε συρμό προαστιακού κατέχοντας μαχαίρι.

Άμεσα αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία στον σταθμό ΣΚΑ Αχαρνών εντόπισαν τον 46χρονο κατά την αποβίβαση του από το βαγόνι του συρμού και σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι συνολικού μήκους 15 εκατοστών.

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών και οδηγείται σήμερα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

