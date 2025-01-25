Ανδρουλάκης για Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: Συνέβαλε καθοριστικά στις ελληνοαλβανικές σχέσεις

Για έναν από τους πιο επιδραστικους ιεράρχες σε όλη του την διαδρομή κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στο συλλυπητήριο μήνυμά του, με αφορμή την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει στη δήλωσή του:

«Αποχαιρετούμε σήμερα τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, Αναστάσιο, που με τον μειλίχιο λόγο του και το μεγάλο του έργο άνοιγε δρόμους αλληλεγγύης και αγάπης παραμερίζοντας διακρίσεις και μισαλλοδοξίες.

Ο Αναστάσιος είχε βαθιά μόρφωση και υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικους ιεράρχες σε όλη του την διαδρομή.

Εμβληματική μορφή της Ορθοδοξίας ανασυγκρότησε την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας διδάσκοντας την αξία της αλληλεγγύης και συνέβαλε καθοριστικά στις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος με πλούσιο ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο.

Συμβόλισε την ταπεινότητα και την ακάματη ιεραποστολική δράση και ήταν πρότυπο για τους ορθόδοξους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.