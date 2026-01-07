Λογαριασμός
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας από παραγωγούς και επαγγελματίες λαϊκών αγορών

Από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας - Ποια είναι τα αιτήματά τους 

Λαϊκές αγορές

Συγκέντρωση πραγματοποιούν το πρωί της Τετάρτης από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «…Διεκδικώντας το αυτονόητο. Ένας αγώνας επιβίωσης».

Λαϊκές αγορές

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα:

  • Κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.
  • Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.
  • Στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.
  • Τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών). 
