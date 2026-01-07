Συγκέντρωση πραγματοποιούν το πρωί της Τετάρτης από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «…Διεκδικώντας το αυτονόητο. Ένας αγώνας επιβίωσης».

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα:

Κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.

Τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών).

