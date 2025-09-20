Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε για την ανεκτίμητη προσφορά τους στον συνάνθρωπο, τους εθελοντές δότες μυελού των οστών, με τη σημερινή φωταγώγηση της πρόσοψής της, στα χρώματα του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η φωταγώγηση έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού Των Οστών, που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

«Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία εκδήλωσης ευγνωμοσύνης στον δότη που χαρίζει ζωή σε κάποιον άγνωστο ή συγγενή, μικρό παιδί ή ενήλικα, που πάσχει από καρκίνο του αίματος ή άλλα αιματολογικά νοσήματα κι αναζητά μια αχτίδα ελπίδας στον δύσκολο δρόμο του» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Βουλή των Ελλήνων, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία ενδυνάμωσης της κοινωνικής προσφοράς που σώζει ζωές, συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς Αιμοποιητικών Κυττάρων.

Μάλιστα πρόσφατα, στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Κοινοβουλίου, αρκετοί εργαζόμενοι ενημερώθηκαν και στη συνέχεια ανταποκρίθηκαν ένθερμα στο κάλεσμα να γίνουν οι ίδιοι δότες μυελού των Οστών.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η δημιουργία μεγάλων «εθνικών δεξαμενών» είναι καίριας σημασίας στην εύρεση συμβατών δοτών που θα χαρίσουν ζωή σε συνανθρώπους μας που νοσούν. H Ελλάδα διαθέτει περιορισμένη «δεξαμενή» εθελοντών δοτών και γι' αυτό δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών της.

Συνολικά, έως σήμερα, ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας» έχει εγγράψει 189.000 εθελοντές δότες εκ των οποίων οι 477 έχουν ήδη βρεθεί συμβατοί και προσφέρουν μόσχευμα. Ο Σύλλογος διαθέτει ανά την Ελλάδα 241 συνεργαζόμενα Κέντρα που διαδίδουν το μήνυμα και συμβάλλουν στην προσπάθεια. Έχει θέσει ως νέο στόχο να φτάσει τους 300.000 εθελοντές δότες με σκοπό να λυθεί το πρόβλημα της εύρεσης μοσχευμάτων στη χώρα μας.

