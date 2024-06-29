Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ένας 15χρονος από το Ωραιόκαστρο, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα νεαρών το βράδυ της Παρασκευής στο Κονταξοπούλειο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Polites Oraiokastrou, οι νεαροί απομόνωσαν τον 15χρονο από την παρέα του, τον οδήγησαν πίσω από το κτίριο του Αθλητικού κέντρου, και για άγνωστους ακόμη λόγους, τον ξυλοκόπησαν με γροθιές τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Μάλιστα ένας από τους νεαρούς τραβούσε βίντεο. Στη συνέχεια οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ έχει κατατεθεί μήνυση εις βάρος των νεαρών που -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία.

