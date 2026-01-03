Στο Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται ένας 39χρονος Χανιώτης με τραύματα από πυροβολισμούς στο χέρι και στο πόδι. Δράστης των πυροβολισμών είναι ο 37χρονος αδερφός του, ενώ το περιστατικό αποδίδεται σε ατύχημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, χθες το βράδυ, στο σπίτι της οικογένειας, ο 37χρονος καθάριζε το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Ωστόσο, μέσα στο όπλο είχαν μείνει δύο φυσίγγια με τα οποία χτύπησε κατά λάθος τον αδερφό του, θέλοντας να του δείξει τη διαδικασία συναρμολόγησης του όπλου.

Πάντως, ο 39χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου ενώ ο 37χρονος συνελήφθη.

Πηγή: zarpanews.gr

Πηγή: skai.gr

