Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του καρφώθηκε σε μπάρες στη Μουδανιών

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο, όπως μεταδίδει το thestival, έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

