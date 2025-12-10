Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο, όπως μεταδίδει το thestival, έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Πηγή: skai.gr

