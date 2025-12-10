Στα μπλόκα των αγροτών, κάπου στη Λαμία, βρέθηκε πριν δύο βράδια η γνωστή τραγουδίστρια Κατερίνα Λιόλιου, θέλοντας να δείξει έμπρακτα την υποστήριξή της στον αγώνα του αγροτικού κόσμου.

Το βράδυ της Δευτέρας έδωσε μία συναυλία στη Λαμία για στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και λίγες ώρες αργότερα, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με τη Λιόλιου να βρίσκεται σε κάποιο μπλόκο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μάλιστα δεν δίστασε να τραγουδήσει α καπέλα στους συγκεντρωμένους τη μεγάλη της επιτυχία «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε», με τους αγρότες να την καταχειροκροτούν και να της φωνάζουν «μπράβο».

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.