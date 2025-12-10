Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους οι αγρότες όλης της χώρας, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς δρόμων από τον Έβρο έως την Κρήτη. Ωστόσο, νέα δεδομένα σηματοδοτεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που καλεί εισαγγελείς και αστυνομικές αρχές να προχωρούν άμεσα σε αυτεπάγγελτες ενέργειες για κάθε πράξη που παρακωλύει τις συγκοινωνίες.

Στα μπλόκα τους παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και προσανατολίζονται στον αποκλεισμό του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης.

Σύμφωνα με το thesspost.gr έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στο επιβατικό Λιμάνι του Βόλου καθώς σήμερα Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μαζί με τους αλιείς της Μαγνησίας σκοπεύουν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει την είσοδο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τρακτέρ παρατεταγμένα μπροστά στις πύλες του λιμανιού.

Οι αγρότες σημειώνουν ότι δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά στοχεύουν να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού.

Παράλληλα, ενισχύονται καθημερινά τα υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Στην Πάτρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισαν να βρεθούν στις 11 το πρωί στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και να ανοίξουν τα διόδια, ώστε να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα αυτά, να προχωρήσουν ακόμη και σε αποκλεισμό του λιμανιού της Πάτρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας. Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Σήμερα αναμένεται να στηθεί νέο μπλόκο στην Τρίπολη, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κόρινθο με την Καλαμάτα, με τους αγρότες να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να μεταβούν σταδιακά προς τον Ισθμό της Κορίνθου.

Κεντρική Ελλάδα

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Παραμένουν στο αεροδρόμιο οι κτηνοτρόφοι των Χανίων

Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι των Χανίων που παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» ζητώντας υπουργικές δεσμεύσεις για άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους στο Ηράκλειο θα αποφασίσουν για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεων, αναφέρει το zarpanews.gr.

Την Τρίτη, οι κτηνοτρόφοι δεν προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου και όλες οι πτήσεις από και προς Χανιά έγιναν κανονικά. Η διοίκηση του αεροδρομίου ήταν στο πλευρό τους και τους κέρασε αρκετές φορές νερά από το κυλικείο του αεροσταθμού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα γίνουν ανεκτές ζημιές ή βανδαλισμοί.

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους. Διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενούς τομέα από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ' αόριστον τις κινητοποιήσεις τους.

Μάλιστα, αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία.

Πηγή φωτογραφίας: magnesianews.gr

Πηγή: skai.gr

