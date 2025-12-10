Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι δρόμοι με τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι οι εξής: Άνοδος Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, Λεωφόροι Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, δύο ρεύματα Αττικής Οδού προς κόμβο Κηφισίας, κάθοδος Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι, άνοδος Συγγρού, άνοδος Αρδητού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια προς τη Δημητρίου Γούναρη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.