Attica Group: Πώληση του πλοίου Κρήτη ΙΙ για ανακύκλωση έναντι $3,6 εκατ.

Στην πώληση του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου ΚΡΗΤΗ ΙΙ προχώρησε η Attica A.E. Συμμετοχών, με σκοπό την ανακύκλωσή του, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανακύκλωση πλοίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε δολάρια Η.Π.Α. 3,6 εκατ. και θα ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου. Από τη συναλλαγή προέκυψε κέρδος Ευρώ 0,2 εκατ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ATTICA GROUP:

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τo Ε/Γ - Ο/Γ πλοίo ΚΡΗΤΗ ΙΙ, πλοιοκτησίας θυγατρικής της Εταιρίας, πωλήθηκε με σκοπό την ανακύκλωσή του σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση πλοίων, σε μονάδα ανακύκλωσης πλοίων, η οποία περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων Ανακύκλωσης Πλοίων.

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε Δολάρια Η.Π.Α. 3,6 εκατ. και θα ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου. Από τη συναλλαγή προέκυψε κέρδος Ευρώ 0,2 εκατ.



