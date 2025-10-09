Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ελληνικού, όπου νωρίτερα πλημμύρισε ο δρόμος λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, (Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας Σταδιου, άνοδο Β. Κωνσταντίνου), καθώς και στην κάθοδο των Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι.

Πηγή: skai.gr

