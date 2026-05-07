Συνολικά 311 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης αναλύθηκαν τον Μάρτιο του 2026 στο πλαίσιο των ελέγχων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Από αυτά, το 97,7% βρέθηκε εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων υπολειμμάτων.

«Τα αποτελέσματα του Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι οι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ συνεχίζονται συστηματικά, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στα σύνορα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη στήριξη των παραγωγών και επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες» ανέφερε σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, από τα 311 δείγματα, 45 προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και 266 από την εσωτερική αγορά. Παράλληλα, 124 δείγματα αφορούσαν εισαγόμενα προϊόντα και 187 εγχώρια προϊόντα.

Κατά τους ελέγχους, όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, εντοπίστηκαν τρία δείγματα με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, ενώ επτά δείγματα παρουσίασαν υπερβάσεις στα ανώτατα όρια υπολειμμάτων. Από αυτά, τέσσερα δείγματα εμφάνισαν υπερβάσεις με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές.

Οι μη συμμορφώσεις εντοπίστηκαν σε ρόδια, αμπελόφυλλα, χαμομήλι, πιπεριά τσίλι, σπανάκι, πατάτες και μήλα. Σε δύο περιπτώσεις εισαγόμενων προϊόντων, τα φορτία απορρίφθηκαν στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και δεν εισήχθησαν στη χώρα.

Οι έλεγχοι στα δείγματα που προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, που προβλέπει προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα.

Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2026 η Ελλάδα προχώρησε σε τέσσερις κοινοποιήσεις στο ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, iRASFF, για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Σημειώνεται τέλος ότι οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα δύο επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ: στο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και στο εργαστήριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

