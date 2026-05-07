Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού προτείνει ο εισαγγελέας

Της Έλενας Γαλάρη

Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών πρότεινε ο εισαγγελέας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να καθίσουν στο εδώλιο και οι τρεις, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για:

απιστία κατ' εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας

ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα:

«....Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι Παπανικολάου Αντώνιος και Γεωργαντή Σταματία, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους».

Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα, η οποία κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, δρούσε υπό την «πειθώ και φορτικότητα» του πατρός Αντώνιου.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας αναφέρει ότι μετά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου, σε προσωρινή διοίκηση, από τις 22 Νοεμβρίου 2022 η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην ΑΜΚΕ, αλλά κατόπιν παραινέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία

συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Τον τελικό λόγο έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο

Πηγή: skai.gr

