Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια - Βίντεο από την άφιξη της στο Εφετείο Αθηνών

Τον δρόμο προς τις φυλακές παίρνει η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Λίγο μετά τις 9:30, η πρώην βουλευτής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η Ελένη Ζαρούλια αναμένεται να οδηγηθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα.
