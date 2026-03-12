Λίγα λεπτά πριν τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης παραδόθηκε στο ΑΤ της Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, η οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η κ. Ζαρούλια βγήκε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Η πρώην βουλευτής είναι η μόνη που μειώθηκε η ποινή της στο Εφετείο (από 6 χρόνια σε 5), χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό και είναι μεταξύ των τεσσάρων κατηγορουμένων που δεν κρατήθηκαν ούτε μια ημέρα για την υπόθεση.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν, μετά τη χτεσινή τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου και οι: Γιώργος Δήμου, με 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, με 7 έτη κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, και ο Γεώργιος Σκάλκος, με 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

