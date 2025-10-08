Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης για το εξ αναβολής δικαστήριό του, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Στον Βασίλη Μπισμπίκη έχει ασκηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για εγκατάλειψη οχημάτων μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί την κατηγορία της εγκατάλειψης του οχήματος, καθώς υποστηρίζει ότι ναι μεν ήταν ο ίδιος ο οδηγός του αυτοκινήτου και ότι χτύπησε τα υπόλοιπα αμάξια, όμως είχε αφήσει χαρτί που ενημέρωνε τους οδηγούς και αργότερα κάλεσε την ασφαλιστική εταιρεία.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε για την αλλαγή του ΚΟΚ, σύμφωνα με την οποία όφειλε να ενημερώσει τις Αρχές.

