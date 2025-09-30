

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημιούργησε ρήγμα στη φιγούρα του με την προ ημερών συμπεριφορά του και τώρα καλείται να σώσει τα προσχήματα. Ο ίδιος δήλωσε από την Κυριακή κιόλας πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να καταλάβει ο κόσμος πως δεν προέβη σε καμία εγκατάλειψη και πως όλες οι ενέργειές του έγιναν προκειμένου να τακτοποιήσει το λάθος του

Στην εκπομπή Power Talk της Τρίτης, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκε η πρώτη απολογία του Βασίλη Μπισμπίκη στους αστυνομικούς, όταν αποφάσισε να αναφέρει το συμβάν:



«Ξημερώματα Σαββάτου, περίπου 05:30 η ώρα, καθώς επέστρεφα σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου, γλίστρησε και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα - μαντρότοιχο, κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου. Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησα, επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης για το συμβάν, όπως και έκανε και άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που με αναζητήσει όποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Έπειτα αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσα ο ίδιος και την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο. Μόλις με κάλεσαν από την Τροχαία Κηφισιάς, πήγα αμέσως.»

Οι ιδιοκτήτες που είδαν ζημιές στα αυτοκινήτα, ισχυρίζονται από την πλευρά τους ότι δεν βρήκαν κανένα σημείωμα, αμφισβητώντας την τοποθέτηση του ηθοποιού.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε στην Εισαγγελία ότι το Σάββατο το μεσημέρι κάλεσε την ασφαλιστική του εταιρεία και ένα αστυνομικό τμήμα που όμως δεν ήταν αρμόδιο για τα τροχαία ατυχήματα. Μάλιστα, είπε πως δεν γνώριζε για την αλλαγή του ΚΟΚ, σύμφωνα με την οποία όφειλε να ενημερώσει τις Αρχές.

