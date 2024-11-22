Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 13 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε οικίες σε περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατά περίπτωση συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη κλοπή, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από δύο ή περισσότερους δράστες, που είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα, με συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, της ληστείας κατά συναυτουργία, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με αντικείμενο της νομιμοποίησης περιουσίας που προέρχεται από το κακούργημα του άρθρου 374 Π.Κ. και από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και μόνος, κατ' εξακολούθηση.

Πρόκειται για τους:

Ζαφειρόπουλο Αλέξανδρο του Αντωνίου Μπαντή και της Σοφίας, γεν. την 25-02-1992, στον Βόλο Μαγνησίας

Ζαφειρόπουλο Παναγιώτη - Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, γεν. την 10-05-1990, στην Αθήνα Αττικής

Ζαφειρόπουλο Σπύρο του Κωνσταντίνου και της Λουκίας, γεν. την 02-02-1982, στη Νίκαια Αττικής

Ζαφειρόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου και της Μαρίας, γεν. την 26-09-1996, στην Αθήνα Αττικής

Ζαφειρόπουλο Παναγιώτη του Νικολάου και της Γιαννούλας, γεν. την 10-08-1982, στον Βόλο Μαγνησίας

Λιακόπουλο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και της Φανής, γεν. την 03-07-1988, στην Αθήνα Αττικής

Τσακίρη Χρήστο του Γεωργίου και της Λουκίας, γεν. την 02-02-1995, στην Αθήνα Αττικής

Ράμο Παναγιώτη του Αργυρίου και της Τούλας, γεν. την 02-06-1990, στην Αθήνα Αττικής

Καμπέρη Οδυσσέα του Αποστόλου και της Ελένης, γεν. την 01-09-1979, στη Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας

Σαμπάνη Μάριο του Αριστείδη και της Λίτσας, γεν. την 17-05-1990, στην Αθήνα Αττικής

Ράμμο Κωνσταντίνο - Μάριο του Κυριάκου και της Αντωνίας, γεν. την 19-06-1988, στην Αθήνα Αττικής

Ταφίλη Κωνσταντίνο του Βασιλείου και της Αναστασίας, γεν. την 11-11-1997, στην Αθήνα Αττικής

Ράμμο Φώτη του Δημητρίου και της Σωτηρίας, γεν. την 05-09-1991, στις Κόνιστρες Αλιβερίου Ευβοίας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων, που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους και τους συναυτουργούς τους σε βάρος και άλλων θυμάτων και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση προς τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476541 και 210-6476737 του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και 210-6410101 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».



