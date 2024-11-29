Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται με ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία του 5χρονου αγοριού καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των γονιών του στην περιοχή του Μαρκόπουλου την 1η Νοεμβρίου

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Δείτε αναλυτικά τις φωτογραφίες και τα στοιχεία τους εδώ.

Πηγή: skai.gr

