Αλέξης Γεωργούλης: Απαντά στο δημοσίευμα για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών που αναφέρει πως η Εισαγγελέας Βρυξελλών εισηγήθηκε την άσκηση ποινικής δίωξης με σοβαρές κατηγορίες για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και του βιασμού, κατά του Αλέξη Γεωργούλη, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Όπως αναγράφει το δημοσίευμα, η εισήγηση της Εισαγγελέως, σύμφωνα και με το δίκαιο του Βελγίου, κατατίθεται σε ειδικό δικαστήριο το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική άσκηση των κατηγοριών προσδιορίζοντας ημερομηνία συζήτησης μιας πρώτης δίκης. Αυτή είχε οριστεί πολύ πριν από τις ευρωεκλογές για τις 27 Ιουνίου. Ωστόσο, μία ημέρα πριν, στις 26 Ιουνίου, ο Αλέξης Γεωργούλης ζήτησε αναβολή, με συνέπεια τη μετάθεσή της σε ημερομηνία που δεν είναι ακόμη γνωστή, ενδεχομένως εντός του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2024.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Αλέξης Γεωργούλης διαψεύδει το δημοσίευμα και τονίζει πως: "στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος μου από τις αρχές και δεν φέρω την ιδιότητα του κατηγορουμένου για κάποιο αδίκημα και σας καλώ να σεβαστείτε την αλήθεια και το τεκμήριο αθωότητας καθώς η αναπαραγωγή ανακριβών ειδήσεων έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για την προσωπικότητα μου."

