Start up made in Florina στη λίστα προμηθευτών του CERN

Μια startup εταιρεία από τη Φλώρινα παραδίδει μαθήματα καινοτομίας και αποδεικνύει ότι μια ελληνική νεοφυής επιχείρηση μπορεί τελικά να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.

Ο λόγος για την εταιρεία "B&T Composites", η οποία χάρη στην αγάπη του ιδρυτή της για τη Φλώρινα και το μεράκι του για τη δουλειά του, άνοιξε νέους δρόμους στον κλάδο της μηχανολογίας και έφτασε να συνεργάζεται με παγκόσμιους κολοσσούς.

Τα προϊόντα της επιχείρησης, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΙ, έχουν φτάσει να ταξιδεύουν μέχρι την Ελβετία και τον ευρωπαϊκό οργανισμό πυρηνικό CERN, καθώς η B&T περιλαμβάνεται στη λίστα προμηθευτών του οργανισμού στον οποίο παρέχει τεχνογνωσία υλικών και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα.

Η B&T όμως δεν σταματά να εξελίσσεται. Μέσω μιας νεοφυούς εταιρείας χρησιμοποιεί την τεχνολογία των οπτικών ινών για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της φωτονικής, αναπτύσσοντας νεοφυή τεχνολογικά προϊόντα πρόληψης προβλημάτων.

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την τοπική κοινωνία και οικονομία, αφού απασχολεί 40 άτομα, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές, λανσάροντας ταυτόχρονα μια νέα εργασιακή κουλτούρα αφού η οργάνωσή της προσιδιάζει στα αμερικανικά πρότυπα.

