Καρδίτσα: 25χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για βιασμό

Μία 25χρονη γυναίκα στην Καρδίτσα κατήγγειλε στις αρχές τον πρώην σύντροφο της για βιασμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 25χρονη επέστρεφε στο σπίτι της μετά τη δουλειά της. Εκεί την περίμενε ο πρώην σύντροφος της, 21 ετών, για να μιλήσουν, και σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η νεαρή γυναίκα, όταν μπήκε στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, της επιτέθηκε και τη βίασε.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
