Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καρδίτσα: 25χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για βιασμό

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα

Χειροπέδες

Μία 25χρονη γυναίκα στην Καρδίτσα κατήγγειλε στις αρχές τον πρώην σύντροφο της για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 25χρονη επέστρεφε στο σπίτι της μετά τη δουλειά της. Εκεί την περίμενε ο πρώην σύντροφος της, 21 ετών, για να μιλήσουν, και σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η νεαρή γυναίκα, όταν μπήκε στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, της επιτέθηκε και τη βίασε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βιασμός Καρδίτσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark