Κρητικοί παππούδες ανοίγουν βεντέτα με τις διάσημες γιαγιάδες -  «Στάκα με τα αυγά!» - Δείτε το επικό βίντεο

Το απόλυτο κρητικό beef μόλις ξεκινάει, με «σύμμαχο» των παππούδων τον Ηλία Μαμαλάκη και το διάσημο «ερωτικό» κρητικο έδεσμα 

Staka me ta avga: Κρητικοί παππούδες VS viral γιαγιάδες

Οι παππούδες της Κρήτης δεν μπορούν να βλέπουν τις viral γιαγιάδες να ετοιμάζονται να μπουν στη Βουλή και εκείνοι να μένουν στην αφάνεια.

Αναζητούν και εκείνοι τη δημοσιότητα που τους αναλογεί ζητώντας τη βοήθεια του Ηλία Μαμαλάκη ώστε να βγάλουν το δικό τους τραγούδι - το απόλυτο κρητικό beef μόλις ξεκινάει! 

Το «Καλοκαίρι στο Νότο» ξαναχτυπάει με ένα βίντεο ανάλογο με εκείνο που είχαν κάνει οι viral γιαγιάδες - το επικό GRINTS - και λέγεται «Στάκα με τα αυγά!», το διάσημο κρητικό έδεσμα.

 Απολαύστε το:

