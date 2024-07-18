Staka me ta avga: Κρητικοί παππούδες VS viral γιαγιάδες

Οι παππούδες της Κρήτης δεν μπορούν να βλέπουν τις viral γιαγιάδες να ετοιμάζονται να μπουν στη Βουλή και εκείνοι να μένουν στην αφάνεια.

Αναζητούν και εκείνοι τη δημοσιότητα που τους αναλογεί ζητώντας τη βοήθεια του Ηλία Μαμαλάκη ώστε να βγάλουν το δικό τους τραγούδι - το απόλυτο κρητικό beef μόλις ξεκινάει!

Το «Καλοκαίρι στο Νότο» ξαναχτυπάει με ένα βίντεο ανάλογο με εκείνο που είχαν κάνει οι viral γιαγιάδες - το επικό GRINTS - και λέγεται «Στάκα με τα αυγά!», το διάσημο κρητικό έδεσμα.

Απολαύστε το:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.