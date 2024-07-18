Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Ακράτας - Αιγίου.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί νωρίτερα, λόγω προβλήματος στην παροχή ρεύματος, με αποτέλεσμα να είχαν τεθεί εκτός τα συστήματα ασφαλείας, αερισμού των σηράγγων Πλατάνου και Τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.