Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Ακράτας - Αιγίου.
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί νωρίτερα, λόγω προβλήματος στην παροχή ρεύματος, με αποτέλεσμα να είχαν τεθεί εκτός τα συστήματα ασφαλείας, αερισμού των σηράγγων Πλατάνου και Τράπεζας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
