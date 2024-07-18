Λογαριασμός
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Ακράτα – Αίγιο

Τα δρομολόγια σταμάτησαν νωρίτερα για λόγους ασφαλείας λόγω διακοπής ρεύματος

UPDATE: 10:47
HELLENIC TRAIN

Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Ακράτας - Αιγίου.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί νωρίτερα, λόγω προβλήματος στην παροχή ρεύματος, με αποτέλεσμα να είχαν τεθεί εκτός τα συστήματα ασφαλείας, αερισμού των σηράγγων Πλατάνου και Τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

